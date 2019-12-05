Наблюдательный совет "Ощадбанка" избрал нового главу

Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка" по итогам состоявшегося 3-4 декабря первого заседания обновленного состава набсовета, передает БизнесЦензор.

Митюков также возглавил Комитет набсовета по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам.

Комитет по вопросам аудита возглавил Питер Бриггс, Комитет по вопросам рисков, в состав которого входит подкомитет по работе с проблемными кредитами, – Хуан Энрике Перес Калоти.

В состав набсовета также вошли независимые члены Михаэль Вайнштейн, Янне Харьюнпаа, представитель от парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Пашко, а также Юрий Храмов от президента Украины.

Апин более 15 лет работает в консалтинге по информационным технологиям и управлению цифровой трансформацией в странах постсоветского пространства.

Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины".

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Как сообщалось, 29 сентября Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова после того, как назначение указанных членов наблюдательного совета отказался согласовать Национальный банк Украины (НБУ).

Вместо них Кабинет министров 20 ноября назначил независимыми членами набсовета "Ощадбанка" Янне Харьюнпаа, Хуана Энрике Перес Калота и Игоря Митюкова. От парламента в набсовет была назначена Юлия Пашко.

Напомним, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.