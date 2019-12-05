Рада утвердила кредит ЕИБ на 160 миллионов евро для метро в Харькове

Соответствующий законопроект, внесенный президентом Украины, поддержали 337 народных депутата при необходимых 226 голосов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принятие ВР указанного законопроекта обеспечит создание правовых условий использование займа ЕИБ для реализации проекта расширения Харьковского метрополитена", – заявил в ходе обсуждения документа замминистра финансов Василий Шкураков.

Общий период погашения займа – 25 лет, в том числе четыре года льготного периода, первая дата погашения – 20 апреля 2022 года.

Шкураков отметил, что финансирование указанного проекта в объеме 408 млн грн предусмотрено в госбюджете на 2020 год.

Как сообщалось, 19 декабря мэр Харькова Георгий Кернес и директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер подписали соглашение о поддержке проекта "Продление метрополитена в Харькове", также предусматривающее выделение 160 млн евро.

25 декабря 2014 года Харьковский горсо решил создать группу управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с ЕБРР.

21 декабря 2016 года Харьковский горсовет поддержал участие КП "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" и дал согласие на получение займа ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму 320 млн евро.

Проект предусматривает продление третьей линии метрополитена на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 70 единиц подвижного состава.

11 декабря руководители ЕБРР, ЕИБ при участии пятого президента Украины Петра Порошенко подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из них три многоэтажки с 247 зарегистрированными жителями и несколько коммерческих объектов.

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