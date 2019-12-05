SkyUp запустит летом рейсы из Запорожья на четыре иностранных курорта

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на обнародованную перевозчиком информацию, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, новые регулярные рейсы будут открыты летом 2020 года в рамках расширения региональной программы полетов компании.

Рейсы в Ларнаку (Кипр) стартуют с 27 мая, будут выполняться по средам до 7 октября. Цена - от 1 605 грн.

В Римини (Италия) полеты начнутся с 1 июня, по цене от 1 893 грн. Осуществляться они будут по понедельникам и продлятся до 5 октября.

Из Запорожья в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария) SkyUp будет летать с 2 июня по 5 и 6 октября соответственно. В первом случае - по вторникам и пятницам, во втором - только по вторникам. Цена - от 1 631 грн на полеты в грузинский аэропорт и от 1 614 грн - в болгарский.

В авиакомпании отмечают, что цены указаны без багажа, в одну сторону и действительны на момент публикации.