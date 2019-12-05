Рада одобрила законопроект об открытых геопространственных денных

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По информации заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, законопроект предусматривает введение принципа единого окна, что даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени. Кроме того, по словам Высоцкого, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

Высоцкий отметил, что законопроект соответствует стратегии интегрированной геопространственной информации ООН и полностью соответствует лучшим международным практикам и европейским принципам.

По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.

"Будет введена полная открытость по внедрению геопространственных данных, любой потребитель, любой бизнес сможет просто авторизоваться и бесплатно пользоваться информацией, что даст рост ВВП до 0,5% дополнительных в год. Фактически это вводится следующая революция в сфере геопространственных данных и кадастров после первой, которую сделали в 2013 году, приняв единый кадастр", - заявил Высоцкий.