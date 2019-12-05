Фонд социального страхования возглавил заместитель министра

Об этом сам Коваль заявил на брифинге по итогам внеочередного заседания правления Фонда социального страхования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня я возглавляю правление Фонда, так как подошел срок исполнения этой работы стороной государства", – сказал Коваль.

По словам замминистра, на заседании были рассмотрены вопросы избрания правления Фонда, возобновления постоянно действующей комиссии при правлении Фонда для рассмотрения вопросов, которые выносятся на заседание, обращения к Счетной палате для проверки деятельности Фонда.

Кроме того, исполнительной дирекции Фонда дано поручение подготовить бюджет на 2020 год.

Следующее заседание правления планируется созвать в ближайшие недели для утверждения и передачи в Минсоцполитики проект бюджета Фонда на следующий год.

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Как сообщалось, в ноябре уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Конфликт с управлением фондом также вызвал задержки соцвыплат.

В итоге 26 ноября Комиссия Министерства юстиции отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции в Фонде социального страхования.