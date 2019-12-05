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05.12.19 15:02

ОПЕК предложил ужесточить ограничения на добычу нефти, – Reuters

Нефтяной картель ОПЕК и его партнеры по глобальной сделке о сокращении добычи нефти во главе с Россией обсудят в четверг ужесточение ограничений на производство еще более чем на 400 тыс. баррелей в сутки.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, это основной сценарий для обсуждения в четверг.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отказался комментировать, поддержит ли такое предложение Москва.

По данным Минэнерго РФ, добыча нефти в России в ноябре выросла до 11,24 млн баррелей в сутки с 11,23 млн баррелей в сутки в октябре.

Согласно глобальному пакту ОПЕК+, который действует до конца марта 2020 года, РФ должна добывать около 11,18 млн баррелей в сутки.

Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. После этого решение продлевалось.

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