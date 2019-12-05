Рада передаст Фонд социального страхования под контроль Кабмина

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2275 в первом чтении проголосовало 250 народных депутатов.

Законопроектом предложено пересмотреть принципы формирования правлений фондов социального страхования.

В частности, предложено усилить представительство государства в правлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования, увеличив количество представителей государства в нем до 10, оставив по 4 представителя от застрахованных лиц и от работодателей. Сейчас каждая из сторон имеет по 7 представителей.

Также предложено ликвидировать механизм очередности представителей сторон на должностях председателя правления и его заместителей.

Законопроектом предложено усилить государственный контроль за деятельностью Фонда путем предоставления Кабинету министров функции назначения руководителя исполнительной дирекции Фонда, а функции назначения заместителей директора и руководителей управлений исполнительной дирекции Фонда предоставить его директору по согласованию с Минсоцполитики.

Изменениями в статью 1 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предлагается законодательно закрепить определение термина "медицинское заключение", а также то, что электронный реестр листков нетрудоспособности является составной частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Проектом также предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции", распространив его действие на членов правлений и должностных лиц исполнительных дирекций фондов социального страхования и обязав их подавать электронные декларации.

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Как сообщалось, в ноябре уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Конфликт с управлением фондом также вызвал задержки соцвыплат.

В итоге 26 ноября Комиссия Министерства юстиции отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции в Фонде социального страхования.