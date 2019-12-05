ООН спрогнозировала рекордный мировой урожай зерна в 2019 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным ФАО, урожай составит 2 млрд 714 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в 2018 году.

"Последний пересмотр прогноза в сторону повышения отражает более высокий, чем ожидалось, объем урожая фуражного зерна в Китае, Российской Федерации и на Украине. Теперь объем производства фуражного зерна, включая кукурузу, прогнозируется в мире на уровне 1 млрд 433 млн тонн, это чуть ниже рекордного уровня, зафиксированного в 2017 году", - сообщает ФАО.

По обновленному прогнозу, мировой сбор пшеницы составит 766,4 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Оценка была повышена после пересмотра в сторону повышения показателей Евросоюза.

Как считают эксперты ФАО, производство риса в мире, скорее всего, выйдет на объем в 515 млн тонн, что всего на 0,5% меньше рекордного значения 2018 года. "Египет, Мадагаскар и Нигерия вполне могут поспособствовать восстановлению производства риса в Африке в этом сезоне", - отмечают они.

Потребление зерна в мире на 2019/2020 сельхозгод ФАО прогнозирует на уровне 2 млрд 709 млн тонн, что примерно на 21 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Объем запасов зерновых в мире на конец сезона в 2020 году (на 1 июля 2020 года) может достичь 863 млн тонн. "При таких запасах соотношение объемов запасов к потреблению в мире приблизится к довольно высокому уровню в 31%, отражая неплохую ситуацию с предложением зерна в мире", - отмечается в пресс-релизе.