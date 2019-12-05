БизнесЦензор

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05.12.19 13:56

"Львовуголь" оценил убытки по итогам 2019 года в 270 миллионов

Общий финансовый результат от производственной деятельности госпредприятия "Львовуголь" по итогам 2019 года ожидается на уровне 270 млн грн убытков.

уголь

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора ГП "Львовуголь" Олег Акимов в ходе совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы "Львовугля", разрывы в выплатах заработной платы на предприятии составляют 2-3 месяца. По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы составляет 128 млн грн.

Акимов также сообщил, что программой развития ГП "Львовуголь" на 2020 год предусмотрено добыть 1,34 млн тонн угля, что на 5% больше показателя текущего года.

По результатам рассмотрения, заместитель министра энергетики Станислав Ковалевский подчеркнул, что ситуация на ГП "Львовуголь" не является наихудшей в области, но все равно нуждается в улучшении.

Как писал БизнесЦензор, в 2017 году "Львовуголь" получил 145,6 млн грн убытка, в 2018 году он вырос до 457,06 млн грн.

В текущем году шахтеры "Львовугля" неоднократно проводили акции протеста из-за долгов по выплате зарплаты, которые в итоге выплачивались из средств государственного бюджета.

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