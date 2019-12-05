Рада передала полномочия в сфере занятости и миграции Министерству экономики

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2168 во втором чтении проголосовало 264 депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, правительство ранее перераспределило полномочия Кабинета министров, определив главным центральным органом исполнительной власти в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместо Минсоцполитики.

В связи с этим законом внесены изменения в ряд законодательных актов. В частности, в Кодекс законов о труде, Основы законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании, законы "О центральных органах исполнительной власти", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О занятости населения", "О внешней трудовой миграции", "Об оплате труда" и ряд других.