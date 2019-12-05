Полиция проводит обыски на житомирских лесоперерабатывающих предприятиях

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины сообщает БизнесЦензор.

"В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности, связанной с нелегальными вырубками леса и последующим экспортом обработанной древесины", - сообщает полиция.

Установлено, что должностные лица лесохозяйственных предприятий коммунальной и государственной форм собственности области, вместе с рядом частных компаний за 2019 года организовывали незаконные вырубки.

Затем лес транспортировался на пилорамы, где обрабатывался и складировался для отправки за границу. В ходе 12 обысков установлено, что часть лесопродукции, на которую судом уже наложен арест, подготовлена к транспортировке

"Такая "деятельность", по приблизительным подсчетам, нанесла ущерб в сумме нескольких миллионов гривен, что является тяжкими последствиями для интересов государства", - говорится в сообщении.





