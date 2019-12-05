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05.12.19 13:08

Комитет Рады одобрил детенизацию рынка металлолома

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил законопроект №2426 о внесении изменений в некоторые законодательные акты (о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом).

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Об этом в Facebook сообщил один из авторов законопроекта, нардеп Дмитрий Кисилевский, передает БизнесЦензор.

Кисилевский отметил, что традиционно 80% отечественного рынка металлолома находится в тени.

"Этим законопроектом мы создаем предпосылки для выведения на свет из тени около 16 млрд грн. При этом государство получит порядка 900 млн грн. дополнительных налоговых поступлений", – подчеркнул он.

Кисилевский также напомнил, что металлолом – это стратегическое сырье для металлургической отрасли страны, а детенизация позволит увеличить объемы заготовки лома.

Кроме того, по его словам, данный законопроект является частью инициатив Кабмина по детенизации экономики. Он напомнил, что ранее комитет поддержал реформирование спиртовой отрасли Украины.

Законопроект №2426 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.Комитет Рады одобрил детенизацию рынка металлолома 01

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