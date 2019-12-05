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05.12.19 13:03

Пограничники за год отказались от взяток на 1,6 миллиона

В нынешнем году украинские пограничники отказались от взяток на сумму более 1,6 млн грн, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Пограничники за год отказались от взяток на 1,6 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн", - сказал он во время конференции "Стратегические коммуникации – составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы" в Киеве в четверг.

По словам Дейнеко, задание Госпогранслужбы Украины – это, прежде всего, изменить коммуникационные процессы ведомства для успешного достижения стратегических целей, то есть формирование репутации Госпогранслужбы как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", - добавил глава Госпогранслужбы.

Среди приоритетов дальнейшей работы Госпогранслужбы Дейнеко назвал повышение уровня пограничной безопасности, в частности, путем внедрения системы технической интеллектуальной защиты границы

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