60 тысяч потребителей в Винницкой области получают льготы на газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Поэтому средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании", - сообщает "Винницагаз Сбыт".

Рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, или безналично на счета в "Ощадбанке".

"В связи с этим начисления платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляются в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Часть потребителей, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения, получают средства монетизированных льгот на руки наличными. Они должны оплатить 100% суммы, указанной в счете, самостоятельно. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему.

Другие льготники, а таких в Винницкой области почти 60 тыс., получают средства монетизированной льготы по безналу на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, платят часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". Об этой оплате банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссия за эту операцию "Ощадбанком" не удерживается.

В вопросе предоставления и расчета льгот потребители газа могут обращаться в органы социальной защиты на местах - УТСЗН. За своевременное перечисление средств монетизированной помощи отвечает АО "Ощадбанк".

Во избежание недоразумений потребители газа могут контролировать состояние своего лицевого счета, начисления и платежи онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua.