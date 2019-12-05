Госавиаслужба разрешила SkyUp летать в Лиссабон, "Мотор Сич" – в Минск (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению Госавиаслужбы на ее сайте, SkyUp может осуществлять рейсы из Киева в Лиссабон дважды в неделю с 1 марта 2020 года. "Мотор Сич" может осуществлять рейсы из Киева в Минск семь раз в неделю.

Кроме того, Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании "Роза Ветров" на выполнение чартерных рейсов из Киева в Одессу, Львов, Херсон, Харьков и Днепр трижды в неделю. Срок действия прав – до 28 марта 2020 года.

Ведомство также разрешило SkyUp увеличить количество полетов на линии Киев - Ираклион (Греция) с трех до четырех в неделю, на линии Одесса - Барселона (Испания) - с двух до трех в неделю, а также на линиях Киев - Харьков и Киев - Одесса с трех до семи в неделю. "Мотор Сич" разрешили увеличить количество полетов на линии Запорожье - Киев с семи до 12 рейсов в неделю.

В то же время Госавиаслужба отказала авиакомпании "Атласджет Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев - Стамбул (Турция) трижды в неделю на регулярной основе.

Ранее Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" продолжить летать из Киева в Гоа, но отказала SkyUp в полетах по этому маршруту.