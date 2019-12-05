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05.12.19 10:27

Германия увеличила квоту авторазрешений для Украины

Германия определила квоту разрешений на грузовые автоперевозки для украинских водителей в количестве 90 тыс. на 2020 год, сообщает Министерство инфраструктуры.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, Германия выделила Украине еще 4 тіс. разрешений на 2019 год (2 тыс. - на транспортные средства, соответствующие нормам Евро-4, 2 тыс. - на транспортные средства, соответствующие нормам Евро-5). Эти разрешения также будут действительны и в январе 2020 года.

Увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией стало хорошим основанием и дополнительным аргументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок, отмечают в Мининфраструктуры.

Украина и Германия также согласовали, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнять комбинации двух разных видов перевозок (двустороннего и транзитного) во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении.

Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в/из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации.

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