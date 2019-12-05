"Нафтогаз" объяснил "Газпрому" размер тарифов на транзит российского газа с 2020 года

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"… российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифы альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко.

Витренко напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа в соответствии с европейским тарифным кодексом (NC TAR).

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами - расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил он.

По словам Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон - украинской, российской, европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - считает он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предложенные украинской стороны тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.