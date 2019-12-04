Программа дешевых кредитов для малого бизнеса заработает с 1 февраля, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Ее суть очень проста – стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь", – заявил премьер.

По словам Гончарука, программа будет предусматривать доступное кредитование предпринимателей на сумму до 1,5 млн грн сроком до 5 лет.

При этом ставка по таким кредитам составит 5% годовых, если выручка компании составляет до 25 млн грн и будет создано минимум 2 рабочих места. Если предприниматель, выручка которого меньше 25 млн грн не планирует создавать новых рабочих мест, ставка составит 7% (но за каждого нового работника снизится на 0,5%).

Для бизнеса с выручкой от 25 млн грн до 50 млн грн ставка по льготным кредитам составит 9% годовых.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только тот, который работает минимум 12 месяцев", – уточнил премьер.

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Премьер отметил, что в рамках проекта, на который привлекается льготный кредит, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

"Сферы деятельности – разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги. Абсолютно каждый украинец имеет право на поддержку от государства!", – добавил Гончарук.

Премьер пообещал, что заявки на получение льготных кредитов будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.