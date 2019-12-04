Украинский бизнес настаивает на ускорении подписания соглашения ACAA

Об этом эксперт Генерального директората Европейской комиссии Гжегож Дрозд в ходе третьей 3 конференции "Новая индустриализация", которая состоялась в рамках Украинских индустриальных дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Торгово-промышленной палаты Украины.

"Индустриальная политика – в ТОПе приоритетов Еврокомиссии. Мы работаем над формированием такой промышленной политики, которая наилучшим образом будет отражать интересы как производителей, так и общества в целом. Мы делаем акцент на устойчивом развитии, человеческом капитале, цифровизации. Украина – часть Европы, страна два года подряд принимает участие в EU Industry Days. Украинская промышленность – важная часть развития европейского индустриального потенциала", – сказал эксперт по вопросам политики Генерального директората Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ Гжегож Дрозд.

В этом году акцент на конференции эксперты сделали на вопросах поддержки и развития национальной промышленности в контексте реализации целей устойчивого развития, развития перерабатывающей промышленности как драйвера роста экономики Украины, перспективы интеграции Украины в мировые цепи создания добавленной стоимости, развития рынка энергетики для промышленности.

Как отмечается в сообщении, мероприятие уже стало брендом ТПП Украины и является платформой для эффективного диалога между бизнесом и представителями власти для обсуждения актуальных вопросов относительно перспектив промышленного развития страны.

"Промышленный безвиз должен стать реальностью для Украины. ТПП Украины поддерживает инициативу заключения ACAA (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), ведь она позволит на 85% увеличить наш экспорт. Давайте убирать технические барьеры! Надо дать возможность отечественным экспортерам маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации. Кроме экономии времени и средств экспортеров, это будет способствовать улучшению имиджа нашей продукции. А также облегчит Украине доступ на другие глобальные рынки", – сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

В рамках конференции также рассмотрели инструменты поддержки и финансирования национальной промышленности, задействование внутренних инвестиций для реализации инвестиционных проектов в Украине.

В сообщении подчеркивается, что совместная инициатива власти и бизнеса проводить такие масштабные мероприятия в ТПП Украины и предоставленная участникам возможность обсудить наиболее актуальные для деловых кругов вопросы позволит обеспечить баланс интересов бизнеса, местных общин и государства.

По результатам дискуссий и обсуждений участники конференции внесли конкретные предложения, которые будут внесены ТПП Украины как соответствующие рекомендации государственным органам власти.

Напомним, Торгово-промышленная палата Украины является платформой для формирования бизнес-связей и коммуникаций между национальным и зарубежным бизнесом и властью. Миссия Торгово-промышленной палаты Украины - создание и поддержка благоприятной среды для ведения бизнеса в Украине и усиление международного делового сотрудничества "Украина-Мир". Цель - развитый и сильный отечественный бизнес.