Украинские облигации внутреннего займа впервые вошли в глобальный индекс

Об этом сообщает FinClub, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в сентябре номинальный объем выпуска 5,5 летних бумаг с погашением в феврале 2025 года достиг 33,87 млрд грн, или почти $1,4 млрд, что дает Минфину и участникам рынка основания рассчитывать на включение этой бумаги в состав индексных, минимальный объем выпуска которых составляет $1-1,5 млрд.

После этого государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца заявил, что Министерство финансов намерено прекратить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из-за достаточно большого объема размещения таких бумаг.

По словам чиновника, инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ порядка $1,5 млрд, при этом ставка по таким облигациям с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.