Кабмин уволил Зеркаль с должности замминистра иностранных дел

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В то же время правительство назначило заместителем министра здравоохранения Дмитрия Коваля, государственным секретарем Минсоцполитики – Елену Богачеву, заместителями председателя Фонда государственного имущества – Андрея Егорова и Константина Кошеленко.

Как сообщалось, в конце ноября заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).