Герус рассчитывает на снижение розничных цен на нефтепродукты вслед за оптовыми

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Наш мониторинг рынка нефтепродуктов показывает, что в последние недели происходило существенное снижение цен на дизель и бензин в оптовом сегменте, но розничные цены на АЗС оставались почти неизменными. Анализ наценки (маржи), которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодня есть все основания для снижения цен на АЗС", - написал Герус.

Он выразил надежду, что такие аргументы будут восприняты, и сети АЗС группы "Приват", ОККО, WOG, Shell, Socar, БРСМ, KLO и другие снизят свои розничные цены.

"Конкуренция на рынках - это важный элемент построения настоящих либерализованных рынков. И сейчас есть все основания, чтобы 7 млн украинских автомобилистов выиграли от конкуренции и рыночных трендов - покупали нефтепродукты по более низким ценам", - отметил Герус.