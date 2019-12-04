СБУ провела обыски в офисе частной охранной компании Медведчука

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигурирующая в деле частная детективная охранная компания за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом, передает БизнесЦензор.

"Злоумышленники также проводили негласные мероприятия, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение", – сказано в сообщении.

Досудебное следствие по делу ведется по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений. Продолжаются следственные действия", – отмечают в СБУ.

Как выяснили ранее журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", входом в правое крыло офисного здания на Большой Васильковской, 23-Б пользуются представители ООО "Детективная охранная компания "Шторм".

То, что обыски СБУ в среду проходили в офисе "Шторма" также подтверждает заявление возглавляемой Медведчуком партии "Оппозиционная платформы - За жизнь".

В партии также признали, что "Шторм" обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии, заявив, что в здании по Васильковской, 23, кроме офиса "Шторма" находятся приемные сразу шести депутатов от этой политической силы.