"Нафтогаз" анонсировал начало продажи арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, по этому решению "Газпром" сейчас нам должен уплатить около $3 млрд. Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительное решение суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - написал Витренко.

Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.

Как сообщалось, ранее Витренко заявлял, что стоимость арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах по имеющимся данным превышает $3 млрд.

23 октября суд в Нидерландах по иску "Нафтогаза" арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" – South Stream Transport B.V. Эта компания отвечает за строительство и управление "Турецким потоком". Ряд других активов "Газпрома" в Нидерландах были арестованы ранее.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура "Газпрома" – Gazprom Energy.

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Напомним, весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.