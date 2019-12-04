Глава "Турбоатома" пригрозил остановкой производства из-за выплаты дивидендов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передает БизнесЦензор.

"Острая проблема, которая стоит сегодня перед "Турбоатомом", – это требование Кабмина оплатить 90% полученной заводом прибыли как дивиденды на долю государства в пакете акций предприятия", – сказал Субботин.

Он подчеркнул, что "Турбоатом" является одним из наиболее успешных машиностроительных предприятий Украины: уровень рентабельности составляет более 40%, при этом 50% чистой прибыли уже выплачено в качестве дивидендов на государственную долю в пакете акций, то есть 287 млн грн.

"Кабмин принял решение увеличить эту долю до 90%, а это еще +230 млн грн, которые завод должен уплатить в течение недели. Таких денег нет. Если предположить, что эта сумма будет списываться в принудительном порядке, это неизбежно приведет к остановке производства, а значит – срыв контрактов и совместных проектов "Турбоатома" и "Электротяжмаша", – подчеркнул генеральный директор.

По его словам, предприятию для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировых рынках, необходимо постоянно модернизировать производство. Вся модернизация, которая была проведена на заводе, а это более $70 млн, осуществлялась без привлечения кредитов, за собственные средства. Именно поэтому "Турбоатому" нужно, чтобы доля прибыли, перечисляемая на дивиденды, отвечала финансовому плану, утвержденному Кабинетом министров на 2019 год.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,3 млн грн, чистый доход на 10%, до 2,62 млрд грн.

По состоянию на второй квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.