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04.12.19 20:08

Кабмин ввел преференции для строительства дорог из металлургических шлаков

Кабинет министров на заседании в среду, 4 декабря, принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах.

Кабмин ввел преференции для строительства дорог из металлургических шлаков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

"Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", – считает Криклий.

По словам главы Мининфраструктуры, уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающий как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе.

"Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющих дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", – уточнил Криклий.

Кроме того, согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельной его весом не менее 10%.

До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

По словам Криклия, в договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол выноса и т.д.), соответствующие нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации.

По мнению министра, такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы не будут загрязнять окружающую среду, а "работать" в пользу общества.

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