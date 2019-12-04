Путин назвал неприемлемыми предложенные Украиной условия транзита газа

Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция – удастся как-то позиции согласовать", – заявил Путин.

Ранее предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года назвал журналистам очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, подчеркнув, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Как сообщал БЦ, цена транзита российского газа по украинской ГТС зависит от объемов прокачки. Мощность украинской ГТС составляет более 140 млрд кубов в год и тариф рассчитывается так: годовая стоимость содержания транзитной инфраструктуры делится на объем транзита. Соответственно, чем больший объем прокачки - тем меньший тариф. И наоборот.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснял, что тариф на транзит будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

Так, на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Однако "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В свою очередь украинская сторона настаивает на долгосрочном контракте.