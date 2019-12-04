БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.12.19 17:34

Кабмин может получить право регулировать разрешительные документы для бизнеса

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1067д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности".

Кабмин может получить право регулировать разрешительные документы для бизнеса

За принятие законопроекта проголосовали 229 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Законопроект предусматривает предоставление Кабинету министров право определять, который разрешительный орган будет уполномочен выдавать субъекту хозяйствования документа разрешительного характера, а также устанавливать перечень и требования к необходимым документам.

Также устанавливается, что Кабмин своими актами определять названия административных услуг и основания для их получения, а также субъекта и его полномочия, предоставлять эти админуслуги, перечень необходимых документов и требования к ним.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100