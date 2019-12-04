Путин обвинил Болгарию в затягивании строительства продолжения "Турецкого потока"

Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Несмотря на неоднократные просьбы от российской страны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации юге Европы" - напомнил Путин", – заявил Путин.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" спустя почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты смог подписать контракт с консорциумом Arkad на строительство одной из двух ниток "Турецкого потока" – газопровода, который в стране назвали "Балканский поток" (Balkan Stream).

Консорциум Arkad был выбран победителем контракта еще в апреле, но подписание контракта стало возможным только после того, как в сентябре Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки.

Как сообщал "Булгартрансгаз", газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии. Общий срок исполнения контракта – 615 дней. Общая стоимость контракта – 1,1 млрд евро (без НДС).

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" в обход территории Украины по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.