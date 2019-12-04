АМПУ получила грант Евросоюза для интеграции портов на Дунае в транспортную систему ЕС

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

"Участие ГП "АМПУ" в проекте DIONYSUS - это еще один шаг к интеграции украинских портов на Дунае с общеевропейскими транспортными коридорами. В прошлом году порты "Измаил" и "Рени" были включены в систему TEN-T. Сейчас же АМПУ совместно с Еврокомиссией начинает детальный анализ и планирование развития наших дунайских портов, которые обеспечивают около 30% от общего грузопотока по всем странам-членам Дунайской комиссии", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Сейчас, по его словам, АМПУ уже подписано партнерское соглашение с основным партнером по проекту - Pro Danube Romania. В начале следующего года должно быть подписано соглашение о субсидии, и уже весной 2020 года начнется активная фаза проекта.

Проект состоит из основных модулей (Working Packages), среди которых: "Транспортные коридоры и ВВП" (Transport Corridors and IWT markets), "Комплексное развитие портов" (Integrated Port Development) и "Пилотные проекты" (Pilot Cases), по которым предусмотрена разработка перспективных предложений по развитию портов и портовых терминалов в дунайских портах, дноуглублению, созданию улучшенных навигационных условий, разработке планов увеличения мощностей портов, разработке и внедрению ТЭО на привлечение инвестиций и грантов ЕС для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Проект будет финансироваться фондами Европейского союза - Европейским фондом регионального развития - ERFD и Европейским институтом соседства для Украины - ENI UA. Общий объем финансирования, выделяемого для АМПУ Европейским институтом соседства с Украиной составляет около 200 тыс. евро.

"Участие АМПУ, как представителя Украины в этом проекте позволит достичь сразу нескольких целей. Украинские порты по его итогам будут включены в комплексный анализ транспортной сети Дунайского региона. Это позволит увеличить их инвестиционную привлекательность и осведомленность о логистическом потенциале украинской части Дуная международных инвесторов благодаря аналитическим материалам Еврокомиссии. И, наконец, участие в этом проекте должно стать хорошим примером эффективного сотрудничества и привлечения европейских грантов на развитие транспортной инфраструктуры нашей страны", - добавил Вецкаганс.

Главные задачи, которые должны решить страны-участницы, - анализ мультимодальной и интермодальной транспортной системы в Дунайском регионе в сочетании с развитием внутренних водных путей (в частности, навигационных путей реки Дунай и ее судоходных притоков) и разработкой планов развития дунайских портов в каждой стране.

На базе этого будут выработаны рекомендации по интеграции Дуная в международные транспортные коридоры "Европейский союз-Центральная и Восточная Европа", а также в маршрут Нового шелкового пути из Черноморского региона в Центральную Азию.