Рынок земли обеспечит дополнительные 0,83% роста ВВП в 2021 году, – Милованов

Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе парламентских слушаний по земельной реформе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нормальная работа рынка земли всего за три месяца следующего года принесет около 9 мдрд грн дополнительного роста ВВП, по нашим оценкам, что составит около 0,23% к зеркальному росту, в 2021 году такой рост ожидается на уровне дополнительных 30 млрд грн, плюс 0,83% росту ВВП", - сказал Милованов.

По словам Милованова, Кабинет министров своим постановлением 4 декабря утвердил порядок предоставления кредитов для покупки земли фермерам.

"Первым приоритетом для нас является помощь нашим мелким и средним хозяйствам в покупке земли путем предоставления им государственной поддержки через удешевление кредитов и предоставление государственных гарантий по кредитам", - отметил министр.

Милованов уточнил, что в Украине около 7 млн частных собственников, которые в среднем имеют 3-4 га земли.

"Пока мы десятилетиями дискутируем о рынке земли, дельцы за бесценок используют 750 тыс. га земель, которые находятся во владении государственных предприятий, а также Национальной аграрной академии наук", - констатировал министр.