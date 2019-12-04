МВД представит онлайн-сервис восстановления водительского удостоверения

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время презентации веб-сервисов, передает БизнесЦензор.

"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать либо с персонального компьютера, или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", ‑ сказал Гончаров.

Заместитель министра сообщил, что для того, чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете.

"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы тратили удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать удостоверение водителя, платите 201 грн бланка, и вам поступит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", ‑ сказал Гончаров.