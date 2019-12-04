БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.12.19 15:54

Украина рассчитывает на помощь Швеции в восстановлении инфраструктуры, – Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Швеции в развитии и восстановлении инфраструктуры Украины, в частности, на Донбассе.

Украина рассчитывает на помощь Швеции в восстановлении инфраструктуры, – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры, и особенно - инфраструктуры Донбасса", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Левеном. 

Зеленский также отметил, что Украину и Швецию связывает понимание вызовов для европейской безопасности.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию по сохранению и продолжению санкционного давления на РФ", - отметил Зеленский.

В свою очередь Левен заявил, что Швеция осуждает российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Россией Крыма.

Левен отметил, что позиция Швеции по вопросу санкционного давления на РФ останется неизменной.

"Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют - санкции будут продолжаться", - подчеркнул он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100