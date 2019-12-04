Государственную зерновую корпорацию возглавил бывший глава агрохолдинга "Мрия" (обновлено)

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Исполняющим обязанности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины будет гражданин Великобритании Саймон Чернявский", - написал Гончаренко с закрытого заседания правительства, опубликовав соответствующий проект решения.

Позднее пресс-служба Кабмина подтвердила, что кандидатура Чернявского на эту должность была согласована на заседании правительства 4 декабря.

Как сообщалось, Чернявский в 2015-2019 годах был назначен кредиторами гендиректором агрохолдинга "Мрия" и занимал эту должность до продажи новым владельцам.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.