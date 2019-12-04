Кабмин разрешил использование частных локомотивов на железной дороге

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно постановлению, Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, участки железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта.

"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава "Укрзализныци" и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", – отметил Криклий.

По словам чиновника, Мининфраструктуры уже имеет предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Криклий добавил, что кроме решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, участие в пилотном проект позволит потенциальным будущим частным перевозчикам протестировать готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.

Ожидается, что результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового закона "О железнодорожном транспорте Украины".

По данным Мининфраструктуры, дефицит магистральных тепловозов и электровозов АО "Укрзализныця", которая сейчас является монополистом на этом рынке, приводит к неспособности удовлетворения потребностей в грузовых перевозках, что в свою очередь негативно влияет на конкурентоспособность отечественных предприятий, а также на всю экономику Украины.

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Как сообщалось, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензору заявлял, что компания рассматривает возможность запуска частной тяги на убыточных железнодорожных направлениях.

В целом, по оценкам специалистов "Укрзализныци", частный парк локомотивов насчитывает почти 2,5 тыс. единиц.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 - пассажирские и 1758 - грузовые локомотивы.