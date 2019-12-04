Кабмин принял решение о запуске новой Таможенной службы (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

Как уточнил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, официально начало полноценной работы нового ведомства состоится 8 декабря.

"С 8-го числа Новая таможня официально запускается, перебирая соответствующие полномочия от ГФС. Соответствующее распоряжение только что принял Кабмин. Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно – все таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж", – написал Нефьодов на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей