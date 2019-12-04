Кабмин ввел электронные аукционы для таможенного конфиската

Об этом говорится в сообщении Министерва финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Кабинет министров Украины поддержал разработанное Минфином совместно с Государственной фискальной службой (таможенной службой) постановление о реализации товаров на электронных таможенных аукционах и редукционах. Данным постановлением утверждается новый порядок реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах - с использованием современных электронных торговых систем", - сказано в сообщении.

ГП "ProZorro.Продажи" определяется ответственным за обеспечение функционирования такой системы.

Новое постановление позволит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, перешедших в собственность государства за нарушения законодательства по вопросам таможенного дела. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей, а следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров.