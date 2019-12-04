Более 62 тысяч потребителей газа в Ривненской области передают показания счетчика онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

"Личный кабинет - работает с ноября 2015 года. Это удобный онлайн-сервис для потребителей природного газа, многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных", - сообщает компания.

"Количество клиентов, которые регистрируют Личный кабинет, постоянно растет. В течение 2019 году в Ривненской области предпочтение этому сервису предоставили более 10 тысяч потребителей газа. Значительная часть потребителей зарегистрировались самостоятельно. Также практическую помощь в регистрации клиентов предоставляют менеджеры Центров обслуживания", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ривнегаз" Владимир Новосад.

Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Они могут передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное.

Используя Личный кабинет и другие онлайн-сервисы компании клиенты экономят свое время и средства. У них нет необходимости посещать центры обслуживания клиентов и ждать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно. Например, управлять своим газовым запасом, приобретенным по акции Ваша энергонезависимость.

"Зарегистрировать Личный кабинет можно со своего компьютера или в Центрах обслуживания клиентов. Для этого в Центрах отведены специальные "тонкие клиенты". При необходимости менеджеры ЦОК помогают зарегистрироваться", - сообщает "Ривнегаз".

АО "Ривнегаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь есть также с помощью СМС, телефона, электронной и голосовой почты Контакт центра.