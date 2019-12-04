Рада одобрила изменения в Кодекс по вопросам банкротства

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2276 в первом чтении проголосовало 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается устранить недостатки Кодекса по процедурам банкротства для недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

"Также принятие указанного законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины", – отмечается в пояснительной записке.

В частности, принятие документа призвано ускорить приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствии с Кодексом о банкротстве, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами.

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Как поясняют авторы законопроекта, вступление в действие Кодекса по процедурам банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции несет риск открытия производств по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Кроме того, нормы Кодекса по процедурам банкротства предусматривают назначение судом арбитражного управляющего с применением Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, где также должны публиковаться сведения о деле о банкротстве. Однако до сих пор эта система не функционирует, и сроки ее запуска Судебная администрация назвать не может.

"Указанное приведет к невозможности назначения хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией, что фактически означает остановки рассмотрения дел о банкротстве", – указывают авторы документа.