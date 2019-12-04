Кабмин запустил пилотный проект по созданию цифрового ID граждан, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Ожидается, что цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникального записи.

"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", – сказал Гончарук.