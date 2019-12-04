Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроект о рынке земли

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сказал Арахамия.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 отмену запрета на продажу земли.

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, станут граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участок в течение года.