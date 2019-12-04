Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2233 во втором чтении и в целом проголосовало 274 народных депутата.

В частности, в закон "О рынке электроэнергии" включен пункт, которым запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

В то же время во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабмину предоставлено право отменять этот запрет на определенный срок.

Кроме того, законом урегулирован механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу для недопущения неконтролируемого роста цен на электрическую энергию, а также вопрос работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии в отопительный период.

Кроме того, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 31 декабря 2020 года предоставлены полномочия ограничивать доступную пропускную способность межгосударственных линий электропередач с государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. Регулятор также получил право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность таких линий на 2020 год.

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Также законом установлено, что с начала функционирования рынка электроэнергии "на сутки вперед" до 31 декабря 2019 года предельная нижняя граница обязательной продажи электрической энергии производителями на рынке "на сутки вперед" (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников энергии) не может быть менее 10% их месячного объема продаж электрической энергии.

С 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года такая предельная нижняя граница обязательного месячного объема продаж электрической энергии производителями (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников энергии) и импортерами на рынке "на сутки вперед" не может быть меньше 15% месячного объема продаж.

При этом НКРЭКУ в определенных случаях получит право принимать решение об обязательности продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" с учетом требований настоящего Закона.

В случае существенного колебания цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке регулятор после консультаций с Антимонопольным комитетом имеет право устанавливать предельные цены (временные минимальные и/или максимальные ценовые границы) на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием.

При этом уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальный образом. Целесообразность установки и уровень предельных цен в случае их установления должны пересматриваться не менее одного раза в шесть месяцев.

Законом также разрешено ГП "Гарантированный покупатель" до 1 июля 2023 года направлять на выплаты производителям электроэнергии из альтернативных источников разницу между доходами и расходами предприятия, возникшую во время выполнения специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов.

Кроме того, до 1 апреля 2020 года НКРЭКУ получила право устанавливать на уровне не ниже себестоимости тариф на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей по обращению такого производителя.