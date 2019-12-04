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04.12.19 12:39

Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу для физлиц до 100 тысяч евро в год

Национальный банк Украины рассматривает возможность увеличения е-лимита инвестиций за границу для физлиц с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро в год в случае принятия парламентом во втором чтении законопроекта по BEPS, сообщил заместитель главы регулятора Олег Чурий.

Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу для физлиц до 100 тысяч евро в год

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В случае принятия парламентом во втором чтении этого законопроекта по BEPS мы, наверное, рассмотрим возможность повышения этого лимита с EUR50 тыс. до EUR100 тыс. в год. Пока такие дискуссии на уровне правления", - сказал он.

"Полная отмена этого лимита относительно инвестиций за границу, наверное, будет возможна после полной имплементации (законов по BEPS), ...имплементации относительно, прежде всего, каналов обмена информации. Будет большой вопрос, насколько наша налоговая служба сможет активно и своевременно имплементировать эти законы", - добавил он.

Как сообщалось, новым валютным регулированием предусмотрено более 20 послаблений на валютном рынке, которые были введены с 7 февраля 2019 года. В их числе - отмена индивидуальных лицензий на валютные операции, которые заменила система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тыс. евро в год для физлиц).

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