Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%. Эти расходы будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год", - сообщает компания.

"Укрпошта" указывает, что новые тарифы позволят компании продолжать доставку пенсий.

"Новые фиксированные тарифы позволят "Укрпоште" постепенно улучшать финансовое состояние компании и содержать многотысячную сеть отделений, тем самым обеспечивая предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны с достаточной частотой", - говорится в сообщении.

"Укрпошта" напоминает, что действующие тарифы на доставку пенсий были утверждены в 2004 году и составляют в городе 0,79%, в селе и поселках городского типа - 1,56% от суммы выплаты.

Ранее "Укрпошта" неоднократно требовала повышения тарифов на доставку пенсий.