В Сумской области с начала года к газу подключили 225 объектов

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

Газоснабжение подведено к 207 частным домам, 5 многоэтажкам и 13 предприятиям. Наибольшее количество присоединений выполнено в Сумах - 57 объектов.

"В целом в течение года специалисты центров обслуживания клиентов приняли 228 заявлений на присоединение к газовым сетям. К началу декабря уже осуществлено подключение 225 объектов. Традиционно, больше всего обращений получаем в областном центре - Сумах", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

Принцип работы клиентского сервиса - помочь заказчику с подведением газа. На первом этапе газификации лицу нужно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании.

На сегодня услуга доступна всем жителям Сумщины. В каждом отделении АО "Сумыгаз" по этому направлению работают менеджеры по работе с клиентами. Стоимость стандартного присоединения к газовым сетям определяется регулятором.