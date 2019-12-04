Кабмин продлил пошлины против российских товаров, – нардеп

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства, передает БизнесЦензор.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", - сообщает Гончаренко.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 августа при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по установленным правительством ставкам

Как сообщалось, с 1 августа также введена специальная пошлина на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом. Она будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Ранее, с 1 июля, вступил в запрет на ввоз в Украину ряда товаров из Российской Федерации. В частности, под запрет попали корма для животных, цемент, продукция ветеринарной медицины, минеральные удобрения, фанерная продукция, обои, продукция легкой промышленности, в частности отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, посуда стальная оборудование для производства хлебобулочных изделий, спички, железнодорожные или трамвайные, которые были в пользовании, транспортные средства.

Также Кабмин запретил ввоз российского цемента и фанеры.