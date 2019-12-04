Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита на жилье

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, правительство постановлением №978 от 27 ноября 2019 года отменило постановление №182 от 18 февраля 2004 года об утверждении соответствующего порядка.

Этот порядок определял механизм предоставления госслужащим, в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов путем компенсации процентной ставки за пользование кредитом за счет средств государственного бюджета.

Согласно порядку, беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялись госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.