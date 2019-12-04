Американская авиакомпания United Airlines меняет самолеты Boeing на модели Airbus

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Перевозчик заказал у европейской авиастроительной компании 50 новых самолетов, поставки которых должны начаться с 2024 года.

"Новый Airbus A321XLR является идеальной заменой более старого и менее эффективного самолета, который мы сейчас используем на важнейших межконтинентальных маршрутах", - сказал главный коммерческий директор United Airlines Эндрю Носелла, отметив, что XLR может открыть для компании новые маршруты за счет большей дальности перелетов.

Airbus представил A321XLR только в июне нынешнего года на Парижском авиасалоне. Дальность полета нового узкофюзеляжного самолета на 15% выше, чем у его предшественника, модели A321LR, что делает его экономичной альтернативой дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетам.

В настоящее время у United Airlines 75 самолетов Boeing 757, включая более крупную модель 757-300 и 180 самолетов Airbus A319 и А320, сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что крупный заказ United Airlines наносит дополнительный удар компании Boeing, чья авиатехника теряет популярность из-за двух катастроф с лайнерами семейства 737 MAX, унесших жизни 346 человек. Компания в настоящее время не имеет возможности поставлять новые среднемагистральные самолеты, чтобы конкурировать с Airbus A321XLR.