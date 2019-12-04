БизнесЦензор

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04.12.19 08:54

Huawei полностью заменила компоненты из США в своих смартфонах

Китайская компания Huawei начала производить свои смартфоны и другие мобильные устройства без компонентов, произведенных в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчетность UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

Huawei полностью заменила компоненты из США в своих смартфонах

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ранее, до введения против китайской компании американских санкций, Huawei в производстве использовала компоненты американских производителей Qorvo, Skywork и Broadcom. Сейчас их заменили на китайскиую Hisense и японскую Murata.

В отчете говорится о том, что компании удалось полностью заменить детали в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro.

Пока единственным продуктом с произведенным в США компонентом остался смартфон с операционной системой Android OS от Google. В ближайшее время Huawei планирует заменить это ПО на собственное — HarmonyOS.

В мае текущего 2019 года против Huawei были наложены санкции США. 

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