Рада приняла два закона для обмена налоговой информацией с США

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих правительственных законопроектов №2102 и №2103 во втором чтении и в целом проголосовали 303 и 302 народных депутатов соответственно.

Законопроектом №2102 с целью имплементации положений указанного соглашения внесены изменения в законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".

В частности, установлено, что банковская тайна будет раскрываться Налоговой службе в случаях и в объеме, определенных Соглашением FATCA и другими ратифицированными международными договорами, содержащие положения об обмене информацией для налоговых целей.

Изменения в закон "О депозитарной системе Украины" предусматривают, что информация из системы депозитарного учета также будет предоставляться в соответствии с Соглашением FATCA или другими международными договорами, содержащими положения об обмене информацией для налоговых целей.

Законопроектом №2103 внесены изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, определены понятие "подотчетный счет", "финансовый агент", "финансовый счет".

Законом также внесены изменения в особенности представления отчетности по подотчетным счетам, сбора и получения налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов, а также введены штрафы за непредставление или представление с нарушениями финансовыми агентами отчетов о подотчетных счетах.

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Как сообщалось, 4 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0001 "О ратификации договора между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)".

Верховная Рада 29 октября ратифицировала Соглашение о (FATCA), а также приняла в первом чтении два связанных законопроекта.

Как пояснили в пресс-службе Министерстве финансов, это позволит в автоматическом режиме предоставлять налоговой службе США данные о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях. При этом предоставление подобной информации налоговой службой США о счетах, открытым налогоплательщиками Украины в финансовых учреждениях США, Соглашением не предусмотрено.

Напомним, указанное соглашение было подписано между правительствами США и Украины 7 февраля 2017 года в Киеве.

Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), был принят США в 2010 году, и направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

Закон вступил в силу в 2014 году, FATCA обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков.

FАТСА содержит требования к иностранным финансовым организациям в части заключения специального соглашения с Налоговой службой США (IRS) об осуществлении контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информировании о них Налоговой службы США.